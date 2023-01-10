لا نواقص وأسعار مخفضة.. «أهلا رمضان» يوفر جميع السلع للمواطنين بدمياط

تعمل الدولة جاهدة على توفير السلع الغذائية بجميع المحافظات، فضلاً عن طرح سلع غذائية بالمنافذ المدعمة بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن المواطنين، مع التأكيد على توافر كميات من جميع السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ والمحلات التجارية.

«الدستور» أجرت جولة في منفذ "أهلا رمضان" بمدينة دمياط، والذي يُشارك فيه 18 عارضًا، حيث يتضمن السلع الغذائية والاستهلاكية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات بأسعار مخفضة، ويتوافر فيه جميع السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها بشكل واضح أمام الجمهور.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه سيتم إطلاق معارض بجميع مدن المحافظة، وذلك لتنفيذ توجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتى بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق، والتصدي لأي محاولات قد يقوم بها بعض التجار للمغالاة فيها أو احتكار السلع، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

ومن جهته، أكد محمد فايد، نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة على أتم الاستعداد لتوجيهات المحافظ للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وأشار "فايد"، إلى توافر البيض الأحمر بسعر ٨٥ جنيهًا للكرتونة، والأبيض بـ ٨٣ جنيهًا، كما أن هناك انخفاضًا في أسعار السلع الغذائية في معرض “أهلًا رمضان” عن المحال.

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