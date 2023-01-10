الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شبح الغيابات عن مباراة القمة يطارد 3 لاعبين في الأهلي والزمالك

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

تترقب جماهير الأهلي والزمالك مباراتى الفريقين في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز قبل مباراة القمة يوم 21 يناير الجاري في الأسبوع الرابع عشر حيث يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري غدا والأهلي مع المصري بعد غد  الخميس  والسبب لا يعود فقط لرغبة الجماهير في الإطمئنان على الفريقين قبل القمة ولكن لمتابعة موقف اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراة القمة حال حصولهم على الإنذار الثالث في مباراتي الاتحاد والمصري.

شبح الحصول على الإنذار الثالث والغياب عن مباراة القمة يطارد ثلاثة لاعبين من الزمالك هم محمد عواد وحمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ولاعب واحد في الأهلي هو ياسر إبراهيم حيث حصل محمد عواد على انذارين في مباراتى سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني والبنك الأهلي في الأسبوع الثامن وحصل أحمد سيد زيزو على إنذارين في مباراتى سيرميكا كليوباترا في الأسبوع الثاني وأسوان في الأسبوع الحادي عشر وحصل حمزة المثلوثي على إنذارين في مباراتي المصري في الأسبوع الخامس وبيراميدز في الأسبوع السابع .

وحصل ياسر إبراهيم على إنذارين في مباراتي الاتحاد السكندري في الأسبوع السابع وفاركو في الأسبوع التاسع وهناك لاعب آخر في الأهلي حاصل على انذارين وهو كريم فؤاد لكنه سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

إضافة للاعبين الأربعة كل لاعبي الأهلي والزمالك الذين سيشاركون في مباراتى المصري والاتحاد السكندري سيكونوا مهددين بالغياب عن قمة 21 يناير في حالة الطرد أو الإصابة .

ويسعى الأهلي لتعزيز صدارته ومواصلة انتصاراته عندما يواجه يستضيف على ملعب برج العرب بالإسكندرية وحقق الأهلي الفوز في آخر جولتين على بيراميدز بنتيجة بثلاثية نظيفة وإنبي بهدفينة نظيفين.

ويخوض الزمالك مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري في ظل الأجواء المتوترة بين الناديين عقب هجوم مرتضى منصور رئيس الزمالك على إدارة الاتحاد مع اقتراب مروان عطية لاعب الاتحاد من الرحيل للأهلي وتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 25 نقطة بعد الهزيمة أمام أسوان وتعادله مع الداخلية.

الدوري المصري الممتاز مباراة القمة ياسر ابراهيم أحمد سيد زيزو محمد عواد

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