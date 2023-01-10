7 مصابين فى انقلاب «تروسيكل» بالشرقية

أصيب 7 من عمال اليومية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب «تروسيكل» بالقرب من كوبري 600 طريق الملاك، نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يُفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول 7 أشخاص من عمال اليومية مصابون بسحجات وكدمات وكسور متغددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل ينقلهم للعمل بالمزارع بناحية الملاك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.