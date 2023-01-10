الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى مخلفات مصبغة بالعبور

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات مصبغة قديمة بمدينة العبور.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدني بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمخلفات مصبغة قديمة بدائرة قسم شرطة أول العبور.

وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات مصبغة قديمة- ملابس وأقمشة قديمة- على مساحة حوالي 30 مترا، وأن الحريق بسبب ماس كهربائي بلوحة الكهرباء بالمصبغة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

السيطرة حريق مخلفات مصبغة مدينة العبور القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مباحث الضرائب تضبط 367 قضية فى يوم

«حادث مؤسف».. أهل مريض يتعدون على ممرض بمستشفى منوف

من أكثر دول العالم أمانا.. تقرير دولي: مصر أفضل وجهات السفر في 2023

وكيل «تعليم الوادي الجديد» يواصل جولاته للاطمئنان على سير الامتحانات

القوى العاملة: انتهاء برنامج تدريبى للمرأة على التفصيل والحياكة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا