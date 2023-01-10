السيطرة على حريق نشب فى مخلفات مصبغة بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات مصبغة قديمة بمدينة العبور.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدني بالقليوبية يفيد نشوب حريق بمخلفات مصبغة قديمة بدائرة قسم شرطة أول العبور.

وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات مصبغة قديمة- ملابس وأقمشة قديمة- على مساحة حوالي 30 مترا، وأن الحريق بسبب ماس كهربائي بلوحة الكهرباء بالمصبغة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.