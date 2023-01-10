ناجون يروون تفاصيل المأساة .. القصة الكاملة لعقار أسيوط المنهار

حادث مأساوي شهدته محافظة أسيوط، بانهيار مبنى مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، ومازال البحث جاريا عن ضحايا وناجين تحت الأنقاض.

ماتت وهي ساجدة وبيدها مصحف



بين هؤلاء الضحايا، وفي موقف مؤثر تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية من انتشال جثمان سيدة في العقد السادس من عمرها من تحت أنقاض المنزل المنهار كانت جالسة على سجادة الصلاة وبيدها مصحف.

وانقذت العناية الإلهية آمال عبد الخالق صالح لتصبح إحدى الناجيات، بعد أن انتشالها من قبل قوات الحماية المدنية التى تعرفت على مكان السيدة خلال استخدامها للهاتف المحمول وتواصلت مع شقيقها، فتمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكانها.

وقالت “آمال” إن سبب إنهيار المنزل يرجع إلى مخالفة برج مجاور لشروط التراخيص مما أثر على المبنى وأدى إلى حدوث تشققات، مشيرة إلى أن شقيقها وهى أحدى الضحايا الحادث أرسلت عدة شكاوى لموقع مجلس الوزراء بسبب بناء عقار حديث مكون من 7 أدوار في أقل من شهر ونصف دون النظر للعقار المجاور ".

وأوضحت أنه كان قد جرى إبلاغ شقيقها بتحويل الشكوى إلى محافظة أسيوط لفحص العقار أو اتخاذ قرار بالإزالة الأدوار المخالفة من البرج المجاور.

وأكدت أن ملاك البرج كانو مستمربن فى البناء وتعلية الأدوار من الطابق الرابع حتى أعمدة الطابق الثاني عشر لحد ليلة الحادث.

وتابعت: "شقيقى تحدث مرارًا وتكرارًا مع ملاك البرج عن تعرض المنزل لتصدع وتشقق مطالبًا بأن يأتي استشاري هندسي لفحص العقار للوقوف على حالته الإنشائية حفاظًا على أرواح قاطنيها ولكن كان الرد بكرا.. وبكرا يقول بعده على الرغم من استمراره في البناء المخالف".

وأضافت: "ليلة الحادث كان هناك مقاول يجرى أعمال ترميم للعقار في الطابق الأرضي بعد حدوث التصدع والتشققات به وكل ما يرمم يقع الترميم ويزداد الشروخ والتصدع حتى السلالم، مضيفة في تمام الساعة 12 مساءً دخل المنزل مهندس برفقة المقاول وأخبره أنه آيل للسقوط".

واستطردت: "تلقي شقيقي رسالة هاتفية في تمام الساعة الثانية فجرًا تخبره بالخروج من المنزل بسرعة لأنه معرض للسقوط، وقام شقيقي بالاتصال بأصحاب البرج بأن المنزل هيقع وتحذير صاحب العقار بأنه مازال مستمر في البناء"، وبعدها حاولنا ارتداء الملابس والخروج من المنزل في تمام الساعة الثالثة فجرًا ولكن كان المنزل وقع فوق رؤوسنا جميعًا".

إنقاذ كلب من تحت الأنقاض

مبنى أسيوط المنهار كان له ضحاياه من الحيوانات، لكن فرق الحماية المدنية أنقذت كلبًا وخرج سليمًا من تحت الأنقاض.

كان قد أمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يوم الأحد 9 من يناير بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز بحي غرب أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

كما أكد محافظ أسيوط، أنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

وكان قد انتقل إلى موقع الحادث اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وجرى الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 12 سيارة إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض، وانتشال السكان وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، في حضور محمد بشير رئيس غرب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلته امتداد الجمعية الشرعية مأهول بالسكان.

من جانبه، قال الخبير القانوني أحمد سمير إن المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 تنص على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني موضحًا أنه قد جاء نص المادة كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".