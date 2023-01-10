الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل جاره في الأميرية: «بيسيء لمراتي.. كله إلا شرفي»

جريدة الدستور

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال سائق «توك توك» متهم بقتل جاره في الأميرية، وتبين خلافاتهم سابقة بسبب إساءة الضحية لسمعة زوجته.

وقال المتهم: «كله إلا شرفي»، وتعهد أهالي المنطقة بجلسة صلح لمحاولة التراضي بينهما، ولكنها انتهت بمشاجرة وطعن بالسكين ما أدى لوفاته.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد بمقتل «إمام. س»، 34 سنة، عامل، على أيدي آخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة المقدم عمر زيدان رئيس المباحث لمكان الواقعة.

تبين بالفحص وقوع مشاجرة بين «عاشور. م»، 50 سنة، «إمام . س»، 34 سنة، بسبب خلافات سابقة بينهما والتي انتهت بمقتل الأخير على يد الأول، باستخدام سلاح ابيض ومزق جسده بعده طعنات نافذة.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

نيابة شمال القاهرة الكلية أقوال سائق جار الضحية خلافات سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«أنا فى مقام أبوك».. سائق يمزق جسد عمه فى دار السلام

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2023

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين غرب الإسكندرية

مايا مرسى لـ إعلامية على قناة غير مصرية: «عيب عليكي بجد وكفاية»

«التموين»: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

قانون المحليات الذي يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية

رئيس وزراء فلسطين: لا نقايض حق تقرير المصير بالأموال من إسرائيل

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا