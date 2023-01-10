المتهم بقتل جاره في الأميرية: «بيسيء لمراتي.. كله إلا شرفي»

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال سائق «توك توك» متهم بقتل جاره في الأميرية، وتبين خلافاتهم سابقة بسبب إساءة الضحية لسمعة زوجته.

وقال المتهم: «كله إلا شرفي»، وتعهد أهالي المنطقة بجلسة صلح لمحاولة التراضي بينهما، ولكنها انتهت بمشاجرة وطعن بالسكين ما أدى لوفاته.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد بمقتل «إمام. س»، 34 سنة، عامل، على أيدي آخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة المقدم عمر زيدان رئيس المباحث لمكان الواقعة.

تبين بالفحص وقوع مشاجرة بين «عاشور. م»، 50 سنة، «إمام . س»، 34 سنة، بسبب خلافات سابقة بينهما والتي انتهت بمقتل الأخير على يد الأول، باستخدام سلاح ابيض ومزق جسده بعده طعنات نافذة.



تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.