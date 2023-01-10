الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثاء 10 يناير 2023

أبراج
أبراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء، لجميع مواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:

برج الجوزاء

مهنياً: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً.

عاطفياً: حين يخطىء الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجدداً.

صحياً: خذ قسطاً من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم.

برج الميزان

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن.

عاطفياً: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جداً وتتحسن العلاقة. 

صحياً: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك.

برج الدلو

مهنياً: قد يولّد هذا اليوم كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، فتحاول معرفة الأسباب الكامنة وراء كل ما يحصل وتنجح في ذلك.

عاطفياً: تشعر بقوة العاطفة وتزداد رغبتك في التقرّب من الشريك الذي تكنّ له الحب الكبير.

صحياً: إذا أحسست أن وضعك الصحي يتحسّن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

وينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

حظك اليوم خبيرة ابراج أبراج هوائية برج الميزان جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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