اليوم.. تاون جاس تجري أعمال صيانة في شارع المنشية بالهرم

تجري الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة بشارع المنشية، في منطقة الهرم، بدءا من الساعة الثامنة مساءً.

وتهيب الشركة بالسادة العملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان السادة العملاء و لن يتم قطع الغاز عن أي من السادة العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وذكرت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.