الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المصريين الأحرار: التحالف الوطني للعمل الأهلي نقلة نوعية لخدمات شمولية

هبه واصل
هبه واصل

أشادت الدكتورة هبة واصل  أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، بأداء وفعاليات وأعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و الذي جاء نتاج تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني ويمثل نقلة نوعية في العمل الأهلي لخدمة المواطنين.

وأضافت أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية، أن فكرة التحالف الوطنى خطوة  في غاية الأهمية تخلق تنسيق وتضافر بين الجمعيات الأهلية،وهو ما يثمر عن خدمات شمولية تخدم المواطن، و حافزا مشجع للمزيد من الجمعيات الأهلية والتنموية الدخول تحت مظلة التحالف.

و أكدت الدكتور هبة واصل، أن منظمات المجتمع المدنى دورها الأساسي في المجتمعات والدول مساندة ودعم الدولة لتحقيق التنمية ولاسيما أن دورها فى مصر بات يرنو بذلك الاتجاه، مشيرة إلي أن التحالف يقدم دعما نقديا وقوافل طبية وقوافل ستر وعافية، ونجح في تقديم خدمات واسعة ومباشرة، و بناء وتشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.

- منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

وتابعت أن منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية ولها دور بالغ الأهمية في عمليات تحقيق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ولعل التحالف ولد من رحم وثمار الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن تحقيق التوأمة بين القطاعات الحكومية والخاصة مع العمل الأهلي يساهم بصورة كبيرة في خدمة الوطن، ولا سيما أن المساحة  بين الدولة والشارع بها الحكومة والقطاع الخاص والعمل الأهلي، مما يحتاج تقاسم الأدوار والأعمال والتعاون البناء.

وثمنت «واصل» خطوات الرئيس لدعم آليات المجتمع المدني وجاء جليا في قرار الرئيس السيسي بإعلان  عام 2022 عاما لمؤسسات المجتمع المدني، وكانت هذه بمثابة رسالة واضحة من أجل العمل وتشجيع الجمعيات على العمل ، حيث أن الجمعيات الأهلية صرفت نحو 14 مليار جنيه، متمثلة في سلع ومنتجات وخدمات للمواطنين، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

واختتمت قائلة "إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أحدث نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفي جميع المجالات".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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