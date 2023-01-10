اليوم.. صندوق النقد يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول البرنامج الجديد لـ مصر

يعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمرا صحفيًا افتراضيًا، اليوم الثلاثاء، حول برنامج القرض الجديد لـ مصر والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وبحسب بيان للصندوق سيتزامن المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولر، مع إصدار تقرير الخبراء بصندوق النقد الدولي عن مصر والمستندات الأخرى المتعلقة بتسهيل الصندوق الممدد.

يذكر أن صندوق النقد الدولى خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضى بنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بنسبة 2.9 %.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يشهد 2023 ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة لعام 2023 هي الأضعف منذ عام 2001، وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجارى 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 %، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتى بلغت 6%.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.

وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة"، فتسببت آثارها في أزمة طاقة "حادة" في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.