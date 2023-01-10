أجندة اجتماعات 3 لجان نوعية بمجلس الشيوخ.. اليوم

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعات لها على مدار اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات.

وتعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعين لها اليوم؛ الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب ناجح جلال بشأن تشكيل لجنة علمية وفنية ومستقلة لاختيار شاغلى وظيفة مديرى عام ووكلاء المدارس.

فيما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن إعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة على دفع المصروفات المدرسية، والسماح للطلبة المتربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.

وتعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعين لها الأول لمناقشة قتراح برغبة مقدم من النائب محمد صلاح البدرى بشأن استيفاء الأطباء للعمل داخل مصر والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة العمل داخليا، فيما يناقش الاجتماع الثانى الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية بحضور ممثلى الحكومة.

كما تعقد لجنة الزراعة اجتماع لها اليوم الثلاثاء لدراسة الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادى الجديد، وذلك في وجود ممثلى الحكومة.

وكان قد رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، أمس الإثنين، على أن يعاود المجلس عقد جلساته اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواصل المجلس اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع " الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"