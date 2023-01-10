الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في شقة بحدائق الأهرام

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب  حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام  بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية القاهرة حريق شقة سكنية حدائق الأهرام

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