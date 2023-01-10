انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في شقة بحدائق الأهرام

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.