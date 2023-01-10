توقف التوظيف.. تفاصيل وأسباب إضراب قطاع التمريض فى نيويورك

دخل نحو 7 آلاف ممرض وممرضة، اليوم الإثنين، فى إضراب عن العمل باثنين من كبرى المستشفيات في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل عقود عادلة تعمل على تحسين رعاية المرضى.

وجاء إضراب الممرضين احتجاجا على توقف التوظيف منذ ثلاث سنوات بعد انتشار جائحة كورونا.

وبدأ ما يصل إلى 3500 ممرضة في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس وحوالي 3600 في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن إضرابا عن العمل بعد مفاوضات جرت نهاية الأسبوع ولم تسفر بعد عن اتفاق لعقد جديد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ولجأت المستشفيات المملوكة للقطاع الخاص وغير الهادفة للربح إلى تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وتحويل سيارات الإسعاف إلى مراكز طبية أخرى، وكلفت إداريين من ذوي الخلفيات التمريضية للعمل في الأجنحة من أجل التعامل مع الإضراب.

جمعية الممرضات فى نيويورك: الإضراب سيجرى فى أربعة مستشفيات أخرى

من جانبها، قالت جمعية الممرضات في ولاية نيويورك "بعد المساومة في وقت متأخر من الليل في مستشفى مونتيفيوري وماونت سيناي أمس، لم يتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية".

وأضافت الجمعية فى بيان لها، أن الإضراب سيجري في أربعة مستشفيات هم، مونتيفيوري موسى ومونتيفيوري فايلر ومونتيفيوري هاتش في برونكس وماونت سيناي في مانهاتن.

وفى السياق ذاته، قالت رابطة الممرضات في ولاية نيويورك، التي تمثل العاملات، إنها أُجبرت على اتخاذ خطوة صارمة بسبب النقص المزمن في الممرضات اللاتي يتركن تعتنين بعدد كبير جدا من المرضى.

وتابعت الرابطة فى بيان لها مساء أمس الأحد "الممرضات لا يردن الإضراب لقد دفعنا رؤساء العمل إلى الإضراب من خلال رفض النظر بجدية في مقترحاتنا لمعالجة الأزمة اليائسة المتمثلة في التوظيف غير الآمن الذي يضر بمرضانا"، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.