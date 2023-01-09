الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«نصفها أموال جديدة».. 155 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ25%

ودائع
ودائع

كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حصيلة شهادة الـ25% حققت منذ طرحها حتى اليوم 105 مليارات جنيه للبنك للأهلي، و50 مليار جنيه لبنك مصر، أي أن الحصيلة الإجمالية بلغت 155 مليار جنيه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن 50% من هذا المبلغ من شهادات تم استردادها وربطها، و50% أموال جديدة سواء تحويلات من بنوك أخرى، أو إيداعات نقدية أو تنازلات عن عملات أجنبية.

وأشار أبوالفتوح إلى أن الشهادات الـ25% حققت أرقاما جيدة، ولن تستمر طويلًا، منوهًا بأن شهادة الـ 25% متاح شرائها لأي شخص (مصري - عربي - أجنبي).

وأكد أن شهادة الـ25% فائدة جذّبت أصحاب الودائع الدولارية، لأنها تُحقق عائدًا جيدًا للمواطنين، وهناك مواطنون من خارج مصر تمكنوا من شراء الشهادة من خلال حساب بنكي، لافتا إلى أن الزحام على البنكين يؤكد إقبال المواطنين والثقة في القطاع المصرفي المصري.

شهادة الـ25 البنك الأهلي بنك مصر ودائع دولارية البنوك

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