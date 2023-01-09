وزير الرياضة يقبل استقالة رئيس الإسماعيلى

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي اليوم الاثنين ٩ يناير ٢٠٢٣ في اجتماع عقد بمقر الوزارة، حيث تقدم خلاله رئيس النادى الإسماعيلي باستقالته من رئاسة النادى.

وفى ضوء ما تم خلال اجتماع الوزير مع رئيس النادى الإسماعيلى، أكد المهندس يحيي الكومي على تقديم استقالته بشكل رسمى غد الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك للمضى قدماً فى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.



ووافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على قبول الاستقالة ولكن فور تقديمها رسمياً بمقر الوزارة غدا.

ومن المقرر قانونا وإلى حين تقديم استقالة المجلس وقبولها رسمياً أن يتم الإعلان في حينه عن تشكيل لجنة تسليم وتسلم لكافة الأمور، والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالنادى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية المصرية وخاصة الجماهيرية وتقديم كل ما يلزم لها من أجل تحقيق الاستقرار الإدارى لها، مشيراً أنه سيتم متابعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير شئون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وفق لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادى وفى ضوء قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من خلال الجمعية العمومية للنادى.