معركة «ساويرس الثقافية».. حمدى أبوجليل يفتح النار على أبوالغار وعبدالمجيد

هاجم الروائى حمدى أبوجليل، د.محمد أبوالغار، رئيس مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، بعد الإعلان عن تولى الروائى إبراهيم عبدالمجيد لجنة تحكيم الأدب بالجائزة "فرع كبار الأدباء"، متسائلاً عن الأسباب رغم وجود خصومة بينه وبين صاحب رواية "لا أحد ينام فى الإسكندرية"؛ كاشفًا أنه وراء استبعاد روايته "يدى الحجرية" بحسب تعليقه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

تعليق أبوجليل عله يفسر أسباب إعلان الروائى شادى لويس بطرس وراء تنازله عن جائزة ساويرس الثقافية للرواية (ماديًا ومعنويًا) بعد تتويجه أمس بالجائزة فرع كبار الأدباء عن روايته: «تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة».

وكتب "أبوجليل" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"؛ قائلاً: "أنا عايز أسأل الأستاذ الدكتور محمد أبوالغار رئيس مجلس أمناء جائزة ساويرس الرجل المثقف الحر العادل النزيه حقًا: "هل يصح أن عدوًا شخصيًا للمتقدم للجائزة يحكم في عمله المقدم للجائزة؟

أضاف: "الأستاذ إبراهيم عبدالمجيد زميلي في الثقافة الجماهيرية وطول عمرنا بيننا ما صنع الحداد وصادر أهم مجموعاتي القصصية على الإطلاق فهل يحق له ترأس لجنة التحكيم في رواية لي؟ أم أنه كان من باب النزاهة يبعد على الأقل حتى لا يفعل ما فعل وينتحر بجائزة ساويرس؟"

وجوائز ساويرس جاءت كالتالي: "فاز الكاتب الصحفي الراحل محمد أبوالغيط بجائزة ساويرس الثقافية ٢٠٢٣ خارج الأعمال الخاضعة للتحكيم بقيمة ١٥٠ ألف جنيه عن كتابه "أنا قادم أيها الضوء" وتحقيقاته الصحفية الاستقصائية، بحسبما أعلنه الدكتور محمد أبوالغار.

وفى النص المسرحى فاز كل من نص "موسيقى هادئة" لعماد مطاوع، ونص "لص بغداد" لأحمد نبيل وفى أدب الطفل "لماذا لا يطير التمساح" لأحمد قرني، مناصفة مع "قطتي" تأليف لـ أشرف أبواليزيد.

وفاز الكاتب شارل عقل عن روايته "أحمر لارنج"، بالمركز الأول، والكاتب أحمد أبراهيم أسماعيل عن روايته "أبوجامع"، بالمركز الثاني بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفاز الكاتب أحمد عبداللطيف بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع كبار الأدباء، عن مجموعته "مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية".

وفاز كل من الكاتب محمد البرمي عن مجموعته القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق"، بالمركز الثاني، والكاتب محمد سرور عن مجموعته "ثلاثة فخاخ لذئب واحد" بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع شباب الأدباء.

أما جائزة أفضل نقد أدبي، فحصل عليها مناصفة كتاب "الملك والمالك" لبهاء جاهين، وكتاب المعلم إبراهيم الجوهري للكاتب مجدي جرجس.