كم سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن للبيع والشراء بالمصنعية 2023

ننشر لكم سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن، حيث يواصل الكثير من المواطنين البحث عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظا خلال ختام التعاملات اليوم الإثنين 9 يناير 2023.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم



سجل نحو: 1977 جنيه للبيع، و 2011 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 بكام



بلغ حوالي: 1812 جنيه للبيع، و 1844 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم



حقق نحو: 1730 جنيه للبيع، و 1760 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 بكام



تداول لنحو: 1483 جنيه للبيع، و 1509 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم



سجل نحو: 1153 جنيه للبيع، و 1173 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم



بلغ حوالي: 989 جنيه للبيع، و 1006 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار 24، سجل بيع 1,977 شراء 2,011

سعر الذهب عيار 22، سجل بيع 1,812 شراء 1,844

سعر الذهب عيار 21، سجل بيع1,730 شراء 1,760

سعر الذهب عيار 18، سجل بيع 1,483 شراء 1,509

سعر الذهب عيار 14 ، سجل بيع 1,153 شراء 1,173

سعر الذهب عيار 12، سجل بيع 989 شراء 1,006

سعر الأونصة الذهب اليوم



وصل عند 61489 جنيه للبيع، و 62555 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



وصل عند 13840 جنيه للبيع، و 13080 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يختلف أعيرة الذهب من مكان لآخر، حيث يبلغ متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 130 و180 جنيه، باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الذهب ومن تاجر إلى آخر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 2068 جنيها

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 5.142.5 جنيه

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 20.570 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 41.360 جنيه

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 103.400 جنيه

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام

سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري: 206.800 جنيه.