توقعات سعر الذهب 2023 في مصر

مع منتصف التعاملات اليومية سعى الكثير من المواطنين إلى معرفة توقعات سعر الذهب 2023، مع ارتفاع سعر الذهب في تعاملات اليوم الاثنين بمصر الموافق 9 يناير 2023، بمبلغ 35 جنيهًا، وذلك مقارنة بمستواه أمس، مع الصعود للمعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين بمصر 9 يناير 2023

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الاثنين بمصر 9 يناير، وتوقعات سعر الذهب 2023.

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر الموافق 9 يناير 2023 عيار 14 إلى 1190 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 عيار 18 إلى 1530 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 عيار 21 إلى 1785 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 عيار 24 إلى 2040 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين بمصر

صعد سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين إلى مبلغ 14280 جنيها، وقد سيختلف السعر من تاجر لتاجر آخر، وسيساوي هذا السعر مبلغ الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين

ارتفع سعر الذهب عالميااليوم في الساعات الأولى مع بداية تعاملات اليوم، وأولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1881 دولارا للأوقية، وتكون بنسبة زيادة قدرها حوالي 0.78 %، طبقا لبيانات وكالة بلومبرج.

توقعات سعر الذهب 2023

وشهدت الأيام الماضية حالة من الركود الحاد بمبيعات الذهب وتكون على خلفية ارتفاع الأسعار لكي تعود لمستوياتها المرتفعة وذلك بالتزامن مع الارتفاع لسعر صرف الدولار مقابل سعر الجنيه، وذلك فضلا عن طرح “شهادة استثمار” بعائد مغري حوالي (25%) دفع المدخرون للتكالب على الشراء بحصيلة فاقت مبلغ قيمته 91 مليار جنيه في الأيام الماضية.

وقال خبراء الذهب إن شهد السوق ركود بسبب التوجيه للسيولة لشراء الشهادات الجديدة مع الاستمرار في ارتفاع سعر الذهب، وذلك بسبب ارتفاع جميع أوقية الذهب لمستوى قياسي وتكون متخطية حاجز الـ 1850 دولارا ومقتربة من تحقيق مبلغ 1900 دولارا للمرة الأولى منذ حوالي شهور بالتزامن مع الارتفاع لسعر الدولار وهو ما قد تسبب في ارتفاع سعر الجرام الواحد.