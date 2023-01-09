هل يستغل الاتحاد السكندرى تعثر الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارت؟

بات فريق الاتحاد السكندري الفريق الوحيد في بطولة الدوري المصري الممتاز الذي لم يتعادل بعد نجاح فريق أسوان الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الخروج متعادلا سلبيا من ستاد القاهرة الدولي مع نظيره البنك الأهلي في الأسبوع الـ12.

نتائج أسوان في الدوري في الموسم الحالي وترتيبه

وقبل هذا التعادل كان زهرة الجنوب أيضا بلا تعادل إذ فاز في 5 مباريات منها مباراتان خارج ملعبه بنفس النتيجة 2–1 على فريقي سموحة في الأسبوع السادس، والمصري البورسعيدي بنتيجة في الأسبوع العاشر.

أما المباريات الثلاث الأخرى التي فاز بها على ملعبه، فعلى فرق فاركو بهدف نظيف في الأسبوع الخامس، وإنبي بهدفين دون رد في الأسبوع التاسع، والزمالك بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ11.

وتلقت الهزيمة في 6 مباريات بواقع 3 مباريات على ملعبه منها مباراتان بنفس النتيجة بهدف دون مقابل على يد كل من الاتحاد في الأسبوع الافتتاحي، وغزل المحلة في الأسبوع الثالث، ومباراة واحدة بنتيجة 2 – 3 على يد فريق سيراميكا كليوباترا في الأسبوع السابع.

و3 مباريات خارج ملعبه منها مباراتان بنفس النتيجة 1 – 2 يد فريقي فيوتشر في الأسبوع الرابع، وبيراميدز في الأسبوع الثامن أما على يد فريق الأهلي، فكان بهدف نظيف في الأسبوع الثاني.

إذن جمع أسوان في 12 مباراة 16 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع بعد أن كان يحتل المركز الثامن.

نتائج البنك في الدوري ووضعه في الجدول

بينما بهذا التعادل بالرغم من ارتفاع رصيد البنك إلى 11 نقطة لكن تراجع ترتيبه أيضا مثل أسوان مركزا واحدا ليتواجد في الترتيب الـ13، وحصدها من انتصارين فقط تحققا على ملعبه على فريقي سيراميكا بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث، والمقاولون العرب بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العاشر.

و5 تعادلات منها تعادلان على ملعبه، التعادل الأول كان إيجابيا مع فاركو بهدف لمثله في الأسبوع الأول أما التعادل الثاني فكان دون أهداف مع أسوان، و3 تعادلات خارج ملعبه منها تعادلان سلبيين مع فريقي المصري في الأسبوع السادس، والإسماعيلي في الأسبوع الـ11، وتعادل إيجابي مع سموحة بهدف لكل منهما في الأسبوع الثاني.

و5 هزائم بواقع 3 هزائم خارج ملعبه على يد فرق بيراميدز بهدفين نظيفين في الأسبوع الرابع، وطلائع الجيش بهدف دون رد في الأسبوع الثامن، وحرس الحدود الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع التاسع، وهزيمتين على ملعبه على يد فريقي إنبي بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس، والزمالك بهدف دون مقابل في الأسبوع السابع.

نتائج الاتحاد المتناقضة في الدوري

على الجانب الآخر زعيم الثغر الذي لم يتعادل، فنتائجه في هذا الموسم تثير الدهشة والاستغراب، فهو يمشي على 3 أسطر، ويترك 3 أسطر بمعنى أنه يفوز في 3 لقاءات متتالية يعقبها الخسارة في 3 لقاءات متتالية ثم يعود، ويفوز من جديد في 3 لقاءات متتالية يليها الخسارة في 3 لقاءات متتالية.

فهو افتتح المسابقة بانتصارات ثلاثة متتالية على زهرة الجنوب بهدف نظيف في الأسبوع الافتتاحي خارج ملعبه، والداخلية الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بهدفين رد على ملعبه، والطلائع بنتيجة 3 – 1 على ملعبه ثم تعرض لخسائر ثلاث أمام فرق الغزل بهدفين دون مقابل في الأسبوع الخامس على ملعبه، وفيوتشر بهدف نظيف في الأسبوع السادس، والأهلي بـ3 أهداف دون رد في الأسبوع الرابع خارج ملعبه بعدها عاد إلى سكلة الانتصارت من جديد بـ3 انتصارات متتالية تحققت من الأسبوع السابع حتى الأسبوع التاسع على فاركو بهدف دون مقابل على ملعبه، وسموحة بهدفين دون رد خارج ملعبه، وسيراميكا بهدف نظيف على ملعبه على الترتيب بعدها تلقى 3 هزائم متتالية من الأسبوع العاشر حتى الأسبوع الـ12 على يد بيراميدز بـ3 أهداف دون رد خارج ملعبه، وإنبي بنتيجة 1 – 2 على ملعبه، والمصري بنفس النتيجة خارج ملعبه.

إذن في المجمل حصد سيد البلد 18 نقطة وضعته في المرتبة السادسة من 6 انتصارات منها انتصاران خارج ملعبه، و4 انتصارات على ملعبه، و6 هزائم بواقع هزيمتين على ملعبه، و4 هزائم خارج ملعبه.

إذن استنادا إلى مسيرة الاتحاد في الدوري من المنتظر أن يفوز على الزمالك في الأسبوع الـ13؟