الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» تكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين كلاتنبرج ومسئولى اتحاد الكرة بسبب التحكيم

كلاتنبرج مع جمال
كلاتنبرج مع جمال علام

شهدت الساعات الأخيرة الماضية جلسة عاصفة جمعت بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، بمشروع “الهدف” بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ“الدستور" أن الجلسة كانت على صفيح ساخن بسبب شكوى عدد من الأندية من أخطاء الحكام، كما تطرق المجلس فى جلسته للاستفسار عن سفرياته العديدة خارج مصر، وهو ما يؤثر على عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة.

وواصل المصدر أن الجلسة شهدت مصارحة كبيرة من كلاتنبرج، حيث أكد للمجلس أن الأخطاء التحكيمية فى الفترة الماضية لم تكن مؤثرة وهي مجرد أخطاء عادية وجار تطوير أداء الحكام ومعالجة الأخطاء السابقة. 

وأضاف المصدر أن كلاتنبرج وعد المجلس بتقليل أخطاء الحكام مع حرصه على الاستمرار فى القاهرة فترة طويلة وتقليل سفره للخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كلاتنبرج أنه يحلل الأخطاء التحكيمية أسبوعيا للحفاظ على مبدأ الشفافية بين لجنة الحكام والأندية وفى حال وجود أخطاء يتم عرضها بكل شفافية للجميع.

وانتقد العديد من مدربي الأندية، فضلا عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أداء الحكام في المباريات الأخيرة وطالب بإعلان ما دار بين حكم الساحة وحكام غرفة الفيديو “الفار” خلال مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة والتي شهدت أحداثا عديدة أثارت الجدل بشأن هدف الداخلية وعدم احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق الأبيض في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منها في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

مارك كلاتنبرج اتحاد الكرة لجنة الحكام مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

«الدستور» تكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين كلاتنبرج ومسئولى اتحاد الكرة بسبب التحكيم

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية للاستثمار فى القطاع المصرى

شيريهان شوكت تكشف تفاصيل مُشاركتها في «حظك اليوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس