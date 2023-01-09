«الدستور» تكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين كلاتنبرج ومسئولى اتحاد الكرة بسبب التحكيم

شهدت الساعات الأخيرة الماضية جلسة عاصفة جمعت بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، بمشروع “الهدف” بمدينة 6 أكتوبر.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ“الدستور" أن الجلسة كانت على صفيح ساخن بسبب شكوى عدد من الأندية من أخطاء الحكام، كما تطرق المجلس فى جلسته للاستفسار عن سفرياته العديدة خارج مصر، وهو ما يؤثر على عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة.

وواصل المصدر أن الجلسة شهدت مصارحة كبيرة من كلاتنبرج، حيث أكد للمجلس أن الأخطاء التحكيمية فى الفترة الماضية لم تكن مؤثرة وهي مجرد أخطاء عادية وجار تطوير أداء الحكام ومعالجة الأخطاء السابقة.

وأضاف المصدر أن كلاتنبرج وعد المجلس بتقليل أخطاء الحكام مع حرصه على الاستمرار فى القاهرة فترة طويلة وتقليل سفره للخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كلاتنبرج أنه يحلل الأخطاء التحكيمية أسبوعيا للحفاظ على مبدأ الشفافية بين لجنة الحكام والأندية وفى حال وجود أخطاء يتم عرضها بكل شفافية للجميع.

وانتقد العديد من مدربي الأندية، فضلا عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أداء الحكام في المباريات الأخيرة وطالب بإعلان ما دار بين حكم الساحة وحكام غرفة الفيديو “الفار” خلال مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة والتي شهدت أحداثا عديدة أثارت الجدل بشأن هدف الداخلية وعدم احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق الأبيض في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منها في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.