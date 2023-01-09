الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة ربيع يكشف تفاصيل أزمة السفينة جلورى فى القناة: «لا شحطت ولا جنحت»

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما تردد عن جنوح السفينة جلوري، عار تماما عن الصحة، موضحًا أن ما حدث هو عطل في ماكينات السفينة، والقاطرات ربطتها بجانب القناة، بانتظار أن يتم تصليحها أو تقطر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا شحطت ولا جنحت، حصل عطل في الماكينات، وبلغونا الساعة 4 ونصف"، لافتًا إلى أن قافلة الشمال التي تأتي من بورسعيد تعطلت حوالي 3 ساعات ونصف الساعة فقط، مردفا: "وارد جدا حدوث أي عطل في أي سفينة، لكن كنا جاهزين والقاطرات وصلت بعد نصف ساعة".

وأكد أن القناة على استعداد للتعامل مع هذه الأزمات، منوهًا بأن تعطل السفينة جلوري تسبب في تأخر مرور 20 مركبًا.

وأوضح أن السفينة موجودة في الكيلو 51 حتى يتم تصليحها الآن، وإذا لم يتم تصليحها، سيتم قطرها غدا خارج القناة.

قناة السويس تتصدر تويتر بعد نجاح تعويم «جلورى» باحترافية

 

السفينة جلوري قناة السويس جنوح سفينة أحمد موسى الاعلامي احمد موسى

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