الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدره الترند.. محطات من حياة الفنان الشاب عمرو محمد

شقشق مع المعلم حسن
شقشق مع المعلم حسن في أرابيسك

تصدر الفنان عمرو محمد منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما أعلن عن مرضه الذي يعاني منه لسنوات طويلة، حيث أصيب بمرض التصلب المتعدد وهو ما كان سببًا في ابتعاده عن عالم الفن منذ 2006.

الفنان الموهوب عمرو محمد شارك في نحو أكثر من 70 عملاً نجح خلالها في تقمص الشخصية بطريقة محترفة جعلت منه نجمًا بارزا بالرغم من صغر سنه، كما أن عمرو محمد بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، والعذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة، وأرابيسك).

ولمع بريق الفنان الشاب خلال مشاركته في مسلسل أرابيسك في دور (شقشق) مع الفنان الكبير صلاح السعدني وهالة صدقي وهدى سلطان وكرم مطاوع ولوسي، حيث جسّد خلاله شخصية شقشق الذي يعمل صبيًا في ورشة (حسن أبو كيفه)، ويرفض أن يتم ضربه على وجهه حتى لا تتكرر مأساة والده السبعيني وينتهي المطاف بشقشق بالقتل على يد الجماعات الإرهابية منتصف التسعينيات.

أبرز أعمال عمرو محمد الفنية

كما شارك عمرو في العديد من الأعمال منها فيلم سارق الفرح وفيلم العذراء والعقرب وفيلم مستر كاراتيه بدور بائع الشاي، ومسلسل حكايات مجنونة ومسلسل ريا وسكينة بدور جابر صبي القهوجي، ومسلسل حواء والتفاحة، ومسلسل الوعد الحق بدور عبد الله بن زيد بن عاصم.

ظهر باكيا أمام شاشات التلفاز بسبب المعاناة الصعبة التي يعيشها بشكل حالي مع هذا المرض الذي أبعده عن الساحة الفنية، كما أنه ناشد زملائه في الوسط الفني بالوقوف بجانبه بعدما أصبح يشعر بالوحدة بعدما أصيب بهذا المرض الذي أصيب به وكان سبب رئيسيًا في البعد عن الساحة الفنية وعمله الذي أحبه لسنوات طويلة.

الفنان عمرو محمد التريند عمرو محمد فيسبوك مرض التصلب المتعدد التصلب المتعدد

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