الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الدستور» في جولة لمتابعة أسعار السلع.. ومواطنون:«انزل وشوف بنفسك» (صور)

سلع غذائية
سلع غذائية

انتشرت مؤخرًا العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُدعيًة نقص كميات السلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطنين يوميًا، وعدم توافرها بالأسواق وخاصة الأرز.

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«الدستور» أجرت جولة ميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية..

التقرير رصد توافر السلع داخل المحال التجارية والمولات بمنطقة شبرا مصر، وردود أفعال المواطنين على توافر السلع.

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ماجدة محمد، إحدى سكان شبرا مصر، قالت إنها لم تلحظ اختفاءًا بأي من السلع الغذائية في المحال والأسواق، وتابعت: “أقوم بشراء متطلباتي اليومية من أماكن مختلفة” وتابعت الأرز الأبيض متواجد في جميع المحال التجارية وبأسعار مناسبة تبدأ من 15 وحتى 20 جنيهًا بحسب جودة المنتج، كما أن الزيت متوافر ويستطيع أي مواطن أن يشتري أكثر من زجاجة.

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انزل وشوف بنفسك  

ومن جانبه، قال "محمود خالد" إن زوجته تطلب منه شراء مستلزمات المنزل من السلع الغذائية أسبوعيًا، مُشيرًا إلى أنه لم يلحظ اختفاء أي منتج، رغم تعامله مع محلات مختلفة.

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وتابع:"أنا بشتري من أكتر من محل وفي كل محل بلاقي اللي أنا عايزه  وكمان بنفس السعر".

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وناشد المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أي حد مصدق الكلام ده ممكن ينزل ويشوف بنفسه”.

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السلع الغذائية المواطنين المحال التجارية السلع اليومية الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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