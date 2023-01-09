الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى: 8 ملايين شاب وفتاة استفادوا من برامج التدريب وتنمية المهارات منذ 2018

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، والتي تناولت الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشباب والرياضة وعدد من مكاتب اللجان بالمجلس حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

تناول تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ التطرق إلى عرض الاقتصاد غير الرسمي من حيث المفهوم والأسباب والواقع والسمات والمخاطر، وجهود الحكومة المصرية في الاقتصاد غير الرسمي ومحاولات الإدماج، والشباب والتوجه نحو الاقتصاد الرسمي.

جاءت أبرز التوصيات متمثلة في أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل من خلال تقوية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل وتعزيز ملتقيات التوظيف السنوية، وإشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل في عمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب، وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، علاوة على التعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي، وصياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، وإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمي.

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وفي معرض حديثه بالجلسة، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمجال التدريب وتنمية المهارات وبناء قدرات الشباب، والسعي نحو خلق فرص جديدة لريادة الأعمال للشباب في ضوء تحقيق برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030م من حيث تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل من خلال التعاون مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي تنفذها الوزارة في هذا الشأن منها "تأهيل 5 ملايين شاب لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن مبادرة طور وغير، مبادرة رواد النيل، معسكرات الابتكار وريادة الأعمال، حاضنات ريادة الأعمال، برنامح مشواري"، وغيرها من البرامج والمشروعات.

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أوضح وزير الشباب والرياضة أن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية وتنمية المهارات لمتطلبات سوق العمل بلغ من عام 2018 م وحتى الآن نحو 8 ملايين شاب وفتاة، شاركوا في فعاليات 51 برنامجاً متنوعاً، متطرقا – في حديثه- إلى محاور الاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب 2022-2027، والتي تعكف الوزارة على تنفيذها ومن هذه المحاور "الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية، الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال".

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قدم الوزير الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الشيوخ وجميع لجان المجلس التى وضعت التقرير المشترك حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والنقاش الثرى الذي شهدته الجلسة العامة في هذا الشأن، وتناولها نتائج وتوصيات التقرير، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الوزارة ومجلسي الشيوخ والنواب فى تنفيذ الخدمات التى يحتاجها المواطنون فى مختلف المحافظات على صعيد مجالي الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب 2022 الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي التنمية المستدامة 2030

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وائل لطفي

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