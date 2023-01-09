حبس شقيقين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالشرقية

أمرت النيابة العامة بحبس شقيقين بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات 12 سلاحا ناريا وأجزاء وأدوات التصنيع.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أكدت قيام شقيقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذين من محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالورشة وبداخلها (11 فرد محلى- طبنجة صوت معدلة- عدد من طلقات خرطوش- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة - هاتف محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيع الأسلحة النارية.