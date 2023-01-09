الخارجية الفلسطينية تُدين أعمال العنف والإرهاب بالبرازيل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، أعمال العنف والإرهاب والتحريض التي تشهدها البرازيل، واعتبرتها تشكل اعتداءً مباشرًا على الديمقراطية البرازيلية ورئيسها المنتخب ديمقراطيا لويس اناسيو لولا دا سيلفا.

وجددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، موقف دولة فلسطين الداعم لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ورئيسها المنتخب ضد المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار هذا البلد المعروف بنزاهة مؤسساته وديمقراطيته.

وشددت الخارجية الفلسطينية على التضامن الكامل مع تطلعات الرئيس البرازيلي لإعادة الاستقرار والازدهار والأمن لبلاده في أسرع وقت.

الصين تعارض بشدة الهجوم العنيف فى البرازيل

وفى وقت سابق، أعلنت الصين أنها تعارض بشدة الهجوم العنيف على مقار السلطة في البرازيل التي اقتحمها، الأحد، أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث وانغ وينبين، في إحاطته الإعلامية الدورية، إن "الصين تتابع عن كثب وتعارض بشدة الهجوم العنيف ضد السلطات الفيدرالية في البرازيل في الثامن من يناير"، مضيفا أن بكين "تدعم التدابير التي اتّخذتها الحكومة البرازيلية لتهدئة الوضع وإحلال النظام الاجتماعي وصون الاستقرار الوطني".