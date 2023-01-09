الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد تلاوة القرآن فى عزاء نجله.. مواقف أثارت جدلًا بحياة جورج وسوف

جورج وسوف
جورج وسوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثرا من عزاء وديع نجل الفنان السوري جورج وسوف، وظهر خلاله الشيخ ياسر الصالح يتلو القرآن الكريم، وكان إلى جانبه أحد القساوسة.

وتلاحظ خلال الفيديو أن الفنان جورج وسوف يقرأ القرآن مع الشيخ ياسر الصالح، كما أنه هو من طلب منه تلاوة هذا الجزء من القرآن.

أبو وديع مدرسة

وقال الشيخ في تصريحاته إنه "عندما ذهب الصحابي جعفر الطيار للحبشة، وكان النجاشي مسيحيًا مؤمنًا فسأله هل لديكم كتاب مقدس، فقال له نعم فقرأ له جزءا من سورة مريم"، متابعًا: “فقدمنا ما جاء به موسى وعيسى وإبراهيم، وهذا النبي يخرج من مشكاة واحدة وهذا هو الدين وهو محبة والله محبة”.

وأكمل: "أبووديع مدرسة وطلب مني يوم وفاة والدته أن أقرأ من سورة مريم وهو يقرأ من كتاب الله ويحفظه وكان يردد خلفي، حتى بعض المقامات الموسيقية كان يرشدني إليها فهو مدرسة".

مواقف مثيرة للجدل في حياة أبووديع

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها جورج وسوف الجدل حول إسلامه فسبق وظهر برفقة زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، مع مفتي سوريا، وقيل وقتها إنه هو من عقد قرانهما خاصة أن زوجته تدين بالإسلام، وتم الزواج وقتها على الطريقة الإسلامية.

جورج وسوف

كما ظهر الفنان جورج وسوف في كليبات إحدى أغانيه وهو يرتدي جلبابا أبيض ويضع شالًا على رأسه، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول دخوله الدين الإسلامي، وهو الأمر الذي كشف عنه مؤخرًا مؤكدًا أنها من تصوير فيديو كليب.

جورج وسوف

وفاة وديع وسوف

رحل وديع وسوف، عن عالمنا مساء الجمعة الماضي، بعد خضوعه لعملية تكميم المعدة وأصيب بمضاعفات، ما أسفر عن وفاته ودفن جثمانه، في مسقط رأسه ببلدة كفرون بسوريا. 

جورج وسوف عزاء القرآن تلاوة مثيرة للجدل

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