الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مدير الجامع الأزهر: العمل برواق القرآن من أسمى الرسالات التي يحملها المحفظ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اجتمع الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، بمحفظي ومديري وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهرى بمحافظة القليوبية، لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري، وكذا تعزيز الإيجابيات، والحد من السلبيات التي تم رصدها، والتي من شأنها عرقلة سير العملية التعليمية بالرواق الأزهري.

وعلى هامش الاجتماع، نقل د.عودة، تحيات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع العاملين بالرواق الأزهري، موضحا أهمية الرواق الأزهري وضرورة تواجده في كل محافظات الجمهورية.

كما ناقش أهم بنود الاجتماع والتي تمثلت في مهام المحفظ برواقي الطفل والكبار، ومهام المنسق العلمي، وكذا المنسق التقني والإداري، من أجل التطوير والنهوض بالعملية التعليمية بالرواق الأزهري. 

ورافقه خلال الاجتماع؛ الشيخ محمد بيومي، والشيخ ياسر عجوة، الباحثان بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ ممدوح عبدالجواد، مدير عام العلوم الدينية والعربية.

يذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بالقليوبية بلغ 31، وعدد المحفظين 75، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال 4107 دارسين.

يأتي هذا الاجتماع، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الجامع الأزهر هاني عودة محفظي القرآن أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف

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التحالف الوطنى للخير

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