الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل قتل سيدة إيتاي البارود

الامن
الامن

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة بنشوب حريق داخل غرفة بإحدى الشقق السكنية وإخماده والعثور على جثة زوجة مالك المنزل بداخل الغرفة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لعلمه بثراء المجني عليها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه لشقة المجني عليها وعقب قيامها بفتح الباب تعدى عليها بالضرب على رأسها باستخدام عصا خشبية واستولى على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ثم عاود التعدي عليها بطعنها بسلاح أبيض «سكين» عدة طعنات فأودى بحياتها، ثم قام بإضرام النيران بغرفة نومها لإخفاء معالم الواقعة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وأضاف بتخلصه من العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالنيران والسكين بإلقائها بالزراعات بخط سير هروبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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