مستفيدو «مهنتك مستقبلك»: المبادرة باب رزق لمهنة جديدة دون أعباء مالية

اليد العاملة أساس التطوير الإنتاجي.. بهذا المبدأ استمرت مبادرة «مهنتك مستقبلك»، ضمن مبادرة حياة كريمة في مناطق الإسكندرية لتكون عونا للمنضمين لها لتعلم حرف يدوية مهنية تعينهم على كسب قوت يومهم.

بـ ثلاث مهن رئيسية لتعلم الخياطة، النجارة والسباكة وغيرها تلقى المشتركين دورات تدريبية عملية لتعلم البدء في مشروعاتهم الخاصة، لتنطلق المبادرة في 3 مناطق وهم حوض 10، المنشية البحرية ومنطقة الزوايدة، ولتستمر فيما بعد في مناطق أخرى لتدريب أهلها الراغبين على تحسين حياتهم نحو الأفضل.

“سرحان” المبادرة باب رزق لمهنة جديدة

يقول يوسف سرحان، أحد المستفيدين، إنه يعمل باليومية وكان يعاني من ايام لم يتواجد فيه عمل يكسب منه قوت يومه خاصة في أوقات الأزمات مثل أزمة كورونا العالمية، وفي ذات الوقت يتطلب منه أن يوفر مصروفات أسرته الصغيرة، المكونه من 4 أفراد.

واصل سرحان، أنه فور تبليغه بأنه يمكنه الالتحاق بمبادرة مهنتك مستقبلك لم يتردد، ليتلقى تدريب على مهنة النجارة في غضون 3 أشهر، وانتهى منه وفي يديه حرفة يدوية جديدة، ومعدات بسيطة يمكنه البدء بها، ليولد لديه حلم جديد أن يكون مستأجر لأحد الورش ويعمل في مهنه النجارة.

وبالفعل بدأ في العمل بمهنة النجارة بلافتة بسيطة أمام منزله «لتصليحات وصيانة الأثاث» لعمل دعايا تسويقية لذاته بين جيرانه ومعارفه لطريق مهمة جديدة.

«إيمان راضي»: الدورات التدريبية تمدنا بالخبرات دون أعباء مالية

وتابعت إيمان راضي، إحدى المستفيدات أنها كانت تحب مهنة الخياطة منذ صغرها وراثة من والدتها، لكنها لم تكن تتقنها بالشكل الكافي لتبدأ مشروعها الصغير وكان الأمر يقتصر على بعض التصليحات للملابس والمفروشات، ولم تتمكن من ذي قبل أن تلتحق بأحد الدورات التدريبية نظرًا لتكلفتها المالية المرتفعة.

واصلت راضي، أنها سعيدة بالالتحاق بمبادرة مهنتك مستقبلك المجانية، والتي فور الانتهاء من التدريب حصلت على ماكينة خياطة لتكون بداية الطريق لمشروعها.

وأشادت راضي، بالدورات التدريبية في حياة كريمة خاصة أنها لم تمكنهم من حرفة الخياطة وحسب، ولكنها مدتهم بالخبرات التسويقية لمنتجاتهم وكيفية التعامل مع الزبائن وتطوير المشروع.