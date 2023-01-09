تنصيب رئيس أساقفة نيا جوستنيانا وسائر قبرص في كاتدرائية الرسول برنابا

قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الارثوذكس في بيان له: انه تم تنصيب رئيس أساقفة نيا جوستنيانا وسائر قبرص رقم 76، جورجيوس الثالث، بالروعة البيزنطية في كاتدرائية الرسول برنابا في نيقوسيا.

وحصل رئيس الأساقفة الجديد لكنيسة الرسول برنابا على امتيازاته الإمبراطورية الممنوحة منذ عام 478 من قبل الإمبراطور البيزنطي زينون.

وقال رئيس أساقفة قبرص الجديد في خطاب التنصيب إنه سيكون جديراً بعمل الشهداء الوطنيين من أسلافه، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يكون مجرد متفرج على الأحداث في القضايا الكنسية والسياسية.

وأضاف: «بالنسبة لنا، نحن اليونانيون في قبرص، كانت الأرثوذكسية، خلال كل القرون الطويلة من العبودية، أكثر من مجرد عقيدة دينية، وكان الإطار الروحي الذي تم التعبير فيه عن وعينا الوطني، عالمنا كله، الذي أحاط في ذاته بالماضي المجيد وآمال الفداء. اليوم، عندما نكون في خطر أكثر من أي وقت مضى من الشره المرضي التركي، الذي لا يخفي طموحاتها في غزو قبرص بأكملها وإضفاء الطابع التركي عليها، لا يمكن للكنيسة أن تقف في المدرجات كمتفرج بسيط. إن حكومة الجمهورية ستكون قادرة على الاعتماد على دعمنا في تأكيد حقوق شعبنا وتحرير أراضينا المحتلة، غير أننا لن نتردد في الإشارة إلى أي انحراف والتحكم فيه وسنكافح لمنع الحلول التي من شأنها أن تعرض بقاءنا في أرض أجدادنا للخطر».

وأوضح رئيس الأساقفة جورجيوس أن الأرثوذكسية اليونانية كانت تعمل كدرع للحماية، حافظة على الهوية الثقافية والوطنية للشعب القبرصي ولم تسمح لهؤلاء الغزاة باستيعابهم.

حضر التنصيب رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياديس، ورئيسة البرلمان أنيتا ديميتريو بالإضافة إلى المرشحين لرئاسة الجمهورية أفروف نيوفيتو وأندرياس مافرويانيس ونيكوس كريستودوليديس. وكذلك وزيرة التعليم والشؤون الدينية في اليونان السيدة نيكي كيراموس ونائب الوزير السيد أنجيلوس سيريغوس.

كما حضر مراسم التنصيب رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان يرونيموس، كما حضر ممثلو البطريركية المسكونية، وأبرشية ثياتيرا، وكنيسة كريت شبه المستقلة، وكنيسة ألبانيا، وبطريركية أنطاكية، وبطريركية الإسكندرية، وكنيسة جبل سيناء، بالإضافة إلى ممثلين عن الطوائف الأخرى.

بعد مراسم تنصيب العرش، تلقى رئيس أساقفة نيا جوستنيانا وسائر قبرص رقم 76 التهاني في السينودس الكبير. وفي المساء أقام مأدبة عشاء في نيقوسيا للضيوف الرسميين والممثلين.