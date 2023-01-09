الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع أمريكي: المقصد السياحي المصري ضمن أفضل 5 وجهات خلال 2023

المقصدالسياحي المصري
المقصدالسياحي المصري

تحت عنوان "توقعات عام 2023: خمسة وجهات عالمية ستشهد إقبالاً"، أبرز موقع Desert News " ديزيرت نيوز" الأمريكي أفضل 5 وجهات من المتوقع أن تكون الأكثر إقبالاً خلال عام 2023، حيث جاءت مصر ضمن هذه الوجهات.

وأوضح الموقع أنه تم اختيار هذه الوجهات لتميزها بوجود متاحف جديدة سيتم افتتاحها أو قيامها بتخفيف قيود السفر مما يجعلها وجهات جاذبة خلال عام 2023.

كما سلط الموقع الضوء على عدد من المقومات والأنشطة السياحية بالمقصد السياحي المصري والتي وصفها "بالأيقونة" نظراً لتميزها وتفردها والتي من بينها زيارة أهرامات الجيزة التي تحتوي على هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه، وزيارة القاهرة التاريخية ومدينة الإسكندرية، والقيام برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان، كما نوه عن عدد من المطاعم السياحية الشهيرة بالمقصد السياحي المصري.

المقصد السياحي المصري Desert News مصر قيود السفر ديزيرت نيوز

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التحالف الوطنى للخير

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