«القوى العاملة» بالمنوفية تزور مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية زيارة ميدانية لمركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة، في إطار التعاون مع جامعة المنوفية، حيث تم تفقد إدارات المركز ومعاينة قاعات التدريب، استعدادا لبدء تنظيم آليات العمل المشترك بين الطرفين لخدمة المتدربين والخريجين وإنجاح العمل.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه استقبل في بداية الزيارة د. أحمد عبد القوي أحمد المشرف العام على المركز، وميرال الجاويش المدير العام، والذين أعربوا عن امتنانهم بهذا التعاون المشترك مع المديرية وتقدر الكفاءات العلمية وتخدم المجتمع ككل وتنهض بالوطن وتدفع بالشباب إلى سوق العمل مؤهلين بخبره حقيقة لتفتح أمامهم مجال العمل بشكل أوسع وأيسر.

وأضاف مدير المديرية أن مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية (وحدة ذات طابع خاص) يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الإستراتيجية من خلال تفعيل العلاقة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المحلي والقومي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمساهمة في معالجة القضايا الإقليمية والقومية والعالمية من خلال تنفيذ حزم البرامج التدريبية وإجراء الدراسات الإستراتيجية والفكرية التي تهم المجتمع المحلي (الإقليمي والوطني) والخارجي بالتعاون مع الهيئات والمراكز المختلفة بالداخل والخارج وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي والقومي والدولي بمستوي عالي من المهنية والاحتراف من خلال الاستعانة بما لديه من خبرات أكاديمية ومهنية وإدارية على مستوي عالي من الكفاءة.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن زيارة ميدانية لجامعة الدلتا، لتفعيل بروتوكول التعاون بين المديرية والجامعة ويهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب الجامعة، فضلاً عن تبادل الدراسات والتعاون في مجال الأبحاث بين الجامعة والمديرية في مجال المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.

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