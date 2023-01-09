الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية ويوجه بإنشاء مضمار جديد للهجن

جانب من تفقد بعض
جانب من تفقد بعض الاماكن

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإنشاء مضمار جديد للهجن بمدخل مدينة الخارجة الشمالي، يُطابق المواصفات الفنية والاشتراطات القياسية الدولية بطول 5 كم، بالإضافة لقاعات استقبال ومنصّات مشاهدة استثمارًا لمقومات المحافظة الطبيعية في الأنشطة الرياضية التي تتماشى معها وتُروج لها.

 جاء ذلك خلال جولته اليوم الإثنين، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

كما تابع محافظ الوادي الجديد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن، وتفقّد التجهيزات النهائية بقاعة المؤتمرات، مشيدًا بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال، وموجهًا بإعداد مقايسة لأعمال التأثيث والفرش، ومراعاة البعد الجمالي والهوية البصرية في أعمال التشطيبات، كما شدد على إنجاز كل الأعمال في الوقت المحدد، وسرعة طرح أعمال الطرق الداخلية واللاند سكيب للمجمع.
 

كما تفقد المحافظ فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" بالخارجة، وذلك للاطمئنان على رصيد السلع الأساسية وتوافر كل المنتجات بأسعار الجملة.

وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على الأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف حملات متابعة توافر السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووجه المحافظ بحصر رصيد  السلع الأساسية بفروع الشركة بالمراكز والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، وضخ السلع التموينية بكل المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لكل الجمعيات والمبادرات.

كما أمر بتنظيم مثلث ميدان البساتين وتخصيصه مبادرات تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة مجانًا، حتى شهر رمضان المبارك، وتوفيرها بنفس الأسعار بأحياء المدينة والمناطق المجاورة.

محافظ الوادي الجديد بإنشاء مضمار جديد للهجن استثمار ا لمقومات المحافظة مجمع المصالح الحكومية المميكن التجهيزات النهائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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