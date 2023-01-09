الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«لا يوجد نواقص».. توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في 6 أكتوبر (صور)

السلع الغذائية
السلع الغذائية

رصدت «الدستور» توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بشكل كبير، في المحال المنتشرة والسوق الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر، وإقبال من المواطنين على الشراء دون شكاوى من نقص أي سلعة.    

وجاءت أسعار المواد الغذائية كالتالي:

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دقيق وزن كيلو بسعر 26 جنيها

سكر وزن 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

أرز وزن 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

مكرونة انواع مختلفة زنة 400 بسعر 14 جنيهًا

زجاجة زيت عباد الشمس 700 جرام خليط  30 جنية

زجاجة زيت عباد الشمس وزن كيلو 60 جنيها

زجاجة زيت وزن اتنين كيلو ونصف ذرة 180

زجاجة زيت وزن اتنين كيلو ونصف عباد الشمس 147

كيس صلصلة 3 جنيهات

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برطمان صلصلة درجة أولي 14 جنيهًا

علبة مرقة دجاج 12 قطعة 7ونصف

خل وزن 1 لتر بسعر 12 جنيها

طحينة وزن 475 جرام بسعر 47 جنيها

كيلو عدس اصفر 60 جنيهًا

علبة سمنة نباتي الدهن 1,5كيلو 92.5

كيلو فول 60 جنيهاً

مرقة خضار 5 جنيهًا

كيلو فريك 50 جنيهًا

كيس ملح 1 جنية

كيس كاتشب 25 جنيهًا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم:

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تراوح سعر البطاطا 5 جنيهات وسجل سعر الكوسة 12 جنيهًا، الكرمب يبدء من 10جنيهًا، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير جنيه الربطة الواحدة، و البسلة 14 جنيها، الفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها.

وسجل سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الفلاحي 12 جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار البلدي 10 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم من 5 الي 6 جنيهات، والبطاطس من 8,5 إلى 10 امل البصل سجل سعرة 2,5.

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أما أسعار الفاكهة تراوح سعر البرتقال من 6.5 إلى 8 جنيهات، أما الفراولة من 12.5 الي 15 جنيها، واليوسفي من 8 إلى 12 جنيها، التفاح 25 جنيها، الموز تراوح سعر من 12.5 إلى 15 جنيهًا أما الجوافة 15 جنيهًا.

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السلع السلع الغذائية أكتوبر مدينة السادس من أكتوبر انتشار السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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