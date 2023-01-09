«الدار فيها خير».. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة «ازرع»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فيلم تسجيلي عن مبادرة "ازرع" لتوفير السلع الغذائية وتوسيع الرقعة الزراعية، خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت أفندية محمد، أحد المستفيدين من مبادرة "ازرع": "من نهار ما ربنا خلقني وأنا شغالة في الزراعة، والفلاحين مبسوطين وبيدعوا للرئيس السيسي، وكل دار مليانة خير، أنا أيامي راحت لكن عيالي عايزة تعيش وعايزة مصر مستورة طول العمر".

وقال نجيب المحمدي، نقيب الفلاحين بمركز السنبلاوين: "أنا ابن الأرض دي اتولدت فيها، والأرض بالنسبالي حياتي، الفلاحة دي عشق، وكل الخير بإيدين الفلاحين، ولأول مرة نحس أن فيه جهة من الجهات بتعمل مبادرة لدعم الفلاح وصغار المزارعين".

وتابع نقيب الفلاحين بمركز السنبلاوين: لازم التنمية الزراعية تبدأ من الفلاح، وأنا هأنمي الفلاح كلام، لازم أدعم الفلاح، وبلدنا زمان قامت على إيدين الفلاحين، ولما الرئيس السيسي استصلح المليون فدان، فعلًا سابوا أثر كبير وزودوا المحصول هذا العام.

المبادرة هتزود الإنتاجية ونصدر ونكتفي ذاتيًا

وقال هاني شاكر، أحد المستفيدين بمبادرة "ازرع": "الأمل في الزراعة، ومصر طول عمرها دولة زراعية، والمبادرة هتزود الإنتاجية ونصدر ونكتفي ذاتيًا"، فيما قال حمادة جبريل، مهندس زراعي: "لما يكون عندنا قوتنا من القمح يبقى مش عايزين حاجه من بره".