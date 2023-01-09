«الصحة» تعلن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٩ و١٠ يناير ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة- خدمات تنظيم الأسرة– الأطفال، والباطنة- الأنف والأذن، والعظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب– الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت الوزارة، في منشور لها عبر وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستكون في محافظات "القاهرة- الإسماعيلية- القليوبية- البحيرة– المنيا".

وكان أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة» يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تأتي تلك القوافل في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030 ووفقًا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

من جانبه، كان قد أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن التخصصات الطبية التي سيتم الكشف والعلاج مجانًا بها هي: نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد والأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.