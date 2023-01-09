الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٩ و١٠ يناير ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة- خدمات تنظيم الأسرة– الأطفال، والباطنة- الأنف والأذن، والعظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب– الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت الوزارة، في منشور لها عبر وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستكون في محافظات "القاهرة- الإسماعيلية- القليوبية- البحيرة– المنيا".

وكان أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة» يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تأتي تلك القوافل في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030 ووفقًا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

من جانبه، كان قد أوضح الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن التخصصات الطبية التي سيتم الكشف والعلاج مجانًا بها هي: نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد والأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وزارة الصحة والسكان حياة كريمه قوافل طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: «ازرع» تهدف لتمكين صغار المزارعين

«الزراعة»: طرح دواجن وبيض بأسعار مخفضة فى منافذ الوزارة

إعادة تشكيل مجلس إدارة العربية وبولفارا للغزل

إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس