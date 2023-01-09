قبل ما تسافر.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر بخط الصعيد

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر القطارات تحيا مصر بخطوط القاهرة – أسوان وتسلط الدستور الضوء على أسعار تلك التذاكر والتي تتمثل في الآتى:

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر بخط الصعيد

القاهرة - بني سويف 50 جنيهًا درجة أولى مكيف و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة – المنيا 85 جنيهًا درجة أولى مكيف و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - أسيوط 100 جنيه درجة أولى مكيف و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - سوهاج 115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة – قنا 135 جنيهًا درجة أولى مكيف و100 جنيه درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الأقصر 145 جنيهًا درجة أولى مكيف و110 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة- أسوان 175 جنيهًا درجة أولى مكيف و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر وجه بحري

ـ القاهرة - بورسعيد 80 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - بنها 35 جنيهًا درجة أولى مكيف و25 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - بركة السبع 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - قويسنا 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - طنطا 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - إيتاي البارود 50 جنيهًا درجة أولى مكيف و40 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - كفر الدوار 65 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - سيدي جابر 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الإسكندرية 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - العلمين 120 جنيهًا درجة أولى مكيف و105 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - مطروح 150 جنيهًا درجة أولى مكيف و125 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - المنصورة 55 جنيهًا درجة أولى مكيف و40 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - منيا القمح 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الزقازيق 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - السويس 80 جنيهًا درجة أولى مكيف و55 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - الإسماعيلية 60 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - القنطرة غرب 70 جنيهًا درجة أولى مكيف و50 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - شبين الكوم 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - منوف 40 جنيهًا درجة أولى مكيف و30 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - ميت غمر 45 جنيهًا درجة أولى مكيف و35 جنيها درجة ثانية مكيف.

ـ القاهرة - كفر الشيخ 60 جنيهًا درجة أولى مكيف و45 جنيها درجة ثانية مكيف.