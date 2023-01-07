السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطارات الـ VIP
قطارات الـ VIP

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات vip على خط القاهرة - أسوان والعكس، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد القطارات على خط القاهرة - أسوان والعكس.

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساء

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساء

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 مساء

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 صباحا

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قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00  مساء

محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 صباحا

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة  الساعة 08:00 مساء

محطة الوصول الأقصر  الساعة 06:50 صباحا

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساء

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 مساء

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 مساء

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 مساء

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 مساء

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا

قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 صباحا

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساء

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 مساء

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا.

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قبل ما تسافر مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس أسوان القاهرة خط الإسكندرية - الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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