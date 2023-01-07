السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات غيرت وجه مصر.. توسعات محطة مياه الشرب بكفر العلو في حلوان

محطة مياه أرشيفية
محطة مياه أرشيفية

تواصل الدولة إنجازاتها في كافة القطاعات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث ساهمت هذه الإنجازات في تغيير وجه مصر للأفضل، في وقت تسعى فيه الدولة بخطط طموحة لتحقيق المزيد من الإنجازات تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وكان من بين المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية؛ توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة كفر العلو جنوب القاهرة، والتي بلغت تكلفتها نحو 342 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر عام 2021.

وشمل المشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة تنقية مياه الشرب بكفر العلو في حلوان، بطاقة إنتاجية 400 ألف م3/يوم، والمأخذ على النيل ومواسير السحب حوالي 500 م.ط داخل النيل، ومبنى طلمبات المياه العكرة وغرف قياس التصرف -الموزعات - المروقات - المرشحات - الخزان الأرضي سعته 2600 م3-مبنى طلمبات المياه المرشحة- مبنى الكيماويات ومخازن الشبه-مبنى الكلور-مبنى الروبة-مبنى المحولات-مبنى الإدارة-مبنى المخازن والورشة-مبنى غرف العمال ومبيت الوردية-مبنى المسجد-غرف الأمن والسور.

كما شمل المشروع إنشاء 3 عداية نفقية أسفل طريق الكورنيش.

الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات الكورنيش الدولة المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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