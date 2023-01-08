الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل خروج قطار عن القضبان فى «أبوالنمرس»

قطار
قطار

عادت حركة قطارت السكة الحديد لطبيعتها، قبل قليل، بعد رفع عربة بقطار الإسكندرية- الأقصر، خرجت عن مسارها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار 158 الإسكندرية/ الأقصر بحوش محطة أبوالنمرس تلاحظ سقوط العجلة الخلفية، عن القضبان، للعربة السادسة من ترتيب العربات دون حدوث إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم فصل العربة الساقطة وضم الجزء الخلفى على الأمامى للعربات.

وأضافت الهيئة فى بيان صحفي، أن القطار تحرك الساعة 14:30 بعد نقل الركاب إلى الجزء الأمامي، وعلى الفور تم الانتهاء من رفع العربة الساقطة الساعة 15:00 وعودة حركة مسير القطارات لطبيعتها.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب السقوط ومحاسبة المقصرين، وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن الواقعة والتأخيرات الناتجة عنها.

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وائل لطفي

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