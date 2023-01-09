الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق اختبارات صفوف النقل بالفصل الدارسي الأول بالجيزة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

يؤدي طلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، والتي تستمر حتى يوم الخميس 26 يناير 2023.

وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي اليوم امتحان مادتي اللغة العربية والدين، كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية.

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية، عدة تنبيهات للطلاب يجب عليهم الالتزام بها خلال أداءهم لامتحانات نصف العام، المقرر انطلاقه غدا الاثنين.

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن هذه التنبيهات تتمثل في التالي:

١- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقا للجدول الامتحاني.

 ٢- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

٣- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية.

٤-عدم اصطحاب الهاتف المحمول اثناء الدخول للجان.

5- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.

٦- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفة لزي المدرسة.

 ٧- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

٨-  غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام،بالخروج من اللحنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان. 

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكتروني.

التطوير التكنولوجي التربية والتعليم والتعليم الفني الأول الإعدادي الالتزام بمواعيد الحضور الإدارات التعليمية الخامس الابتدائي التعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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