الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي لتغذية منطقة المطورين الجنوبية بالعاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائي للموزع رقم 2 لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بمساحة حوالي ٦ ملايين م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم إطلاق التيار على باقي الموزعات تباعاً، وذلك من محطة كهرباء محولات S13 " " والشبكات المغذاة منها بمساحة 40 ألف م2 بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وبجهد 11/66 كيلو فولت، مشيرا إلى أنه سبق عمل كل اختبارات الجهد لبدء عملية التشغيل بها.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي فى ضوء حرص جهاز المدينة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة، خاصة التى تخدم قطاع الصناعة.

وفي ذات السياق، طالب المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،  مالكي قطع الأراضي بالأحياء ٢٨ و٢٩ و٣٠ والمنطبق عليهم شروط توصيل التيار الكهربائي بالتوجه لجهاز المدينة لتقديم طلب توصيل الكهرباء وإنهاء الإجراءات اللازمة، وذلك بعد إطلاق التيار الكهربائي في وقت سابق من محطة "S11".

وأكد "عمران" مواصلة  جهاز المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة استكمال حملات إحكام وفرض السيطرة لمنع توصيلات الكهرباء العشوائية وسرقة التيار الكهربائى بالأحياء المذكورة، ومنع أى محاولة للخروج عن القانون، ولتحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وكان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار "الحي العاشر"، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان العاشر من رمضان التيار الكهربائي خ طة الدولة الشاملة قطاع الصناعة

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