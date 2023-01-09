الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مقرر القومي للسكان الأسبق: الاستقرار بين معدلي المواليد والوفيات يلبي طموحات الدولة

الدكتور عاطف الشيتاني،
الدكتور عاطف الشيتاني،

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن معدل المواليد وصل لأعلى مستوياته بنسبة 31 في الألف خلال عام 2013، ومن ثم بدأ هذا المعدل في الانخفاض التدريجي ببطء بشكل لا يلبي طموحات الدولة.

 

وأشار الشيتاني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن استمرار زيادة معدل المواليد عن معدل الوفيات سيجعل مصر غير مستقرة سكانيًا، متمنيًا وصول الدولة لمرحلة الاستقرار أي بمعنى تساوي المعدلين "المواليد والوفيات".

 

طفلان لكل أسرة لتحقيق الاستقرار السكاني

 

وأضاف المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أن معدل المواليد زاد 2 مليون و185 ألف خلال 2022، بينما معدل الوفيات 600 ألف، لذلك نريد العمل على خفض معدل المواليد حتى يتساوى مع معدل الوفيات، وهذا ما يحتاج لجهود جبارة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يدور متوسط الإنجاب لكل أسرة حول طفلين فقط لكي يتحقق الاستقرار السكاني لمصر.

 

وأوضح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أن هناك دراسة تشير إلى ضرورة أن يكون معدل مواليد الأسرة الواحدة 1.6، ما يعني حصول سيدة على طفل واحد وأخرى على طفلين وهكذا، وذلك سيُحدث تناقص في المجتمع.

 

وتابع: أنه من الممكن تراجع معدلات الزيادة السكانية مثلما يحدث في الصين وألمانيا واليابان، وبالتالي فإن المشكلة السكانية معكوسة في البلاد، لذلك بدأت بعض الدول تفتح أبواب الهجرة.

مقرر القومي للسكان الأسبق الاستقرار معدلي المواليد والوفيات يلبي طموحات الدولة

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