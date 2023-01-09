أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 9 يناير 2023
شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا اليوم الإثنين 9 يناير.
وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الذرة اليوم
وسجلت أسعار الذرة أرجنينى 13700 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الذرة برازيلى 13700 جنيه للطن.
وسجلت أسعار الذرة أوكرانى 13500 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى 1300 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1400 جنيه للطن.
وسجلت أسعار الذرة كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 14300جنيه للطن.
أسعار فول الصويا اليوم
بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن.
وقد سجل كسب صويا محلى 44% 30500 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار صويا 46% محلى: 31000 جنيه للطن.
وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار صويا فول فات- محلى "سعر أرضة " 29100 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.
وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.
بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد 40000 جنيه للطن .
وقد سجلت أسعار جيلوتين محلى 39000 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الردة بران محلى 8600 جنيه للطن.
وسجل أسعارالنخالة الخشنة 9200 جنيه للطن.
وقد سجل أسعار حمل تبن 400 جنيه للطن.
أسعار البادي اليوم
سجل أسعار طن العلف بادى 23% اليوم 21000 جنيه للطن.
أسعار العلف نامى 21% اليوم 20900 جنيه للطن.
بينما سجل أسعا رالعلف ناهى 19% اليوم 20800 جنيه للطن.
كما سجل طن العلف بادى نامى بـ20400 جنيه للطن.
وقد سجل أسعار العلف بياض 18% اليوم بـ17000 جنيه للطن.
كما سجل طن العلف بياض 17% بـ16900جنيه للطن.
وسجل سعر طن بياض 16% بـ16800 جنيه للطن.
وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ16400 جنيه.