أشرف الخمايسي يهاجم جائزة ساويرس الثقافية.. ويوجه رسالة نارية لصاحبها

هاجم الكاتب أشرف الخمايسي من وجهوا التهنئة للفائزين والفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ18، مشيراً إلى ان صاحب الجائزة قام ذات يوم بإهانة المثقفين ومع ذلك قبلوا الترشح لجائزته؛ جاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الخمايسي" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نفسي أفهم الجماعة في الوسط الأدبي بيباركوا للفائزين بجوائز اللي ما يتسمى على أنهي أساس؟، أصلا المتقدمين للجائزة – اللي فاز منهم واللي ما فازش- لو عندهم أدنى احترام لنفسهم ماكانوش قدموا في مسابقة شايلة اسم واحد هزأهم ومسح بكرامتهم الأرض؟، طيب المهزأين – محكمين ومتسابقين- خدوا تمن تهزيئهم فلوس وجوايز إنتوا بقى ياللي بتهنوهم بتهنوهم على إيه بالظبط؟! على عدم إحساسهم بكرامتهم؟ واللي انتوا كمان مش واخدين بالكم إن اللي ما يتسمى هزأكم من ضمن المتهزئين!؟ واللي واخدين بالكم بس بتستعبطوا؟!".

يذكر أن، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، أعلنت أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لهذا العام، مساء الأحد، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وفاز الكاتب الصحفي الراحل محمد أبوالغيط بجائزة ساويرس الثقافية 2023 خارج الأعمال الخاضعة للتحكيم بقيمة 150 ألف جنيه عن كتابه "أنا قادم أيها الضوء" وتحقيقاته الصحفية الاستقصائية، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد أبوالغار.

وفي النص المسرحي فاز كل من نص "موسيقى هادئة" لعماد مطاوع، ونص "لص بغداد" لأحمد نبيل وفي أدب الطفل "لماذا لا يطير التمساح" لأحمد قرني، مناصفة مع "قطتي تأليف أشرف أبواليزيد.

وفاز الكاتب شارل عقل عن روايته "أحمر لارنج"، بالمركز الأول، والكاتب أحمد أبراهيم أسماعيل عن روايته "أبو جامع"، بالمركز الثاني بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفاز الكاتب شادي لويس بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي فرع كبار الأدباء عن روايته "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة".

وفاز الكاتب أحمد عبد اللطيف بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع كبار الأدباء، عن مجموعته "مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية.

وفاز كل من الكاتب محمد البرمي عن مجموعته القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق"، بالمركز الثاني، والكاتب محمد سرور عن مجموعته "ثلاثة فخاخ لذئب واحد" بالمركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع شباب الأدباء.

أما جائزة أفضل نقد أدبي، فحصل عليها مناصفة كتاب الملك والمالك لبهاء جاهين، وكتاب المعلم ابراهيم الجوهري للكاتب مجدي جرجس.