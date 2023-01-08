الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر مسئول: لا خسائر بالأرواح في تصادم فندقين عائمين بالأقصر

باخرة سياحية
باخرة سياحية

كشف مصدر مسئول عن أن تصادم فندقين عائمين بمياه نهر النيل في رحلة بين الأقصر وأسوان، لم يسفر عن إصابة أي من السائحين البالغ عددهم 231 سائحا على متن المركبين، كما أنه لم يصب أي من طاقم العمل عليهما.

وأوضح أن التلفيات جاءت بسيطة عبارة عن حدوث بعض التلفيات بالفندق العائم عبارة عن تهشم الزجاج الخاص بعدد 3 غرف بالجانب الأيسر للفندق .

وكان رجال الأمن نجحوا في كشف ملابسات واقعة اصطدام عائمتين سياحية لأولوية العبور بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من (مسئولى أحد الفنادق العائمة) على متنه (128 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") فى رحلة نيلية الأقصر / أسوان خلال الفترة من 7 – 11/1/2023 ، بإصطدام فندق عائم آخر على متنه (103 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") بالجانب الأيسر للفندق وذلك أثناء إبحارهما ومحاولة مرور الفندق الثانى بجواره بسبب أسبقية اللحاق بالعبور من (هاويس إسنا) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم فندقين عائمين في الأقصر الأقصر وأسوان جهود أجهزة وزارة الداخلية شرطة السياحة والآثار مصدر مسئول ملابسات واقعة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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