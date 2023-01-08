مصدر مسئول: لا خسائر بالأرواح في تصادم فندقين عائمين بالأقصر

كشف مصدر مسئول عن أن تصادم فندقين عائمين بمياه نهر النيل في رحلة بين الأقصر وأسوان، لم يسفر عن إصابة أي من السائحين البالغ عددهم 231 سائحا على متن المركبين، كما أنه لم يصب أي من طاقم العمل عليهما.

وأوضح أن التلفيات جاءت بسيطة عبارة عن حدوث بعض التلفيات بالفندق العائم عبارة عن تهشم الزجاج الخاص بعدد 3 غرف بالجانب الأيسر للفندق .

وكان رجال الأمن نجحوا في كشف ملابسات واقعة اصطدام عائمتين سياحية لأولوية العبور بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من (مسئولى أحد الفنادق العائمة) على متنه (128 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") فى رحلة نيلية الأقصر / أسوان خلال الفترة من 7 – 11/1/2023 ، بإصطدام فندق عائم آخر على متنه (103 شخص "يحملون جنسية إحدى الدول") بالجانب الأيسر للفندق وذلك أثناء إبحارهما ومحاولة مرور الفندق الثانى بجواره بسبب أسبقية اللحاق بالعبور من (هاويس إسنا) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.