في وداع راهب الترجمة محمد عناني.. 10 شهادات يكتبها مترجمون وأكاديميون

يصدر العدد الجديد من جريدة “القاهرة” عن وزارة الثقافة المصرية، برئاسة تحرير زين العابدين شلبى يوم الثلاثاء بملف تحت عنوان “في وداع راهب الترجمة د.محمد عناني” 10 شهادات خاصة يكتبها مترجمون وأكاديميون ومبدعون هم:أحمد عبد اللطيف، د.أنور مغيث، دينا مندور، سمير الفيل، د. سهير المصادفة، عبد السلام إبراهيم. د. كرمة سامي، د. مروة مختار، د. مصطفى رياض، ميسرة صلاح الدين.

وتستعرض “القاهرة" 4 كتب من إصدارات وزارة الثقافة تكشف أسرار حياة المصريين القدماء، وهم: “الأدب التهذيبي في مصر القديمة" تأليف د.محمود عبيد، “تاريخ مصر القديمة” تأليف نيقولا جريمان وترجمة ماهر جويجاتي ومراجعة د. زكية طبوزاده، "علم المصريات»، و"الآلهة والناس في مصر"، ونعرف "المغزي الديني للتماثيل المكتشفة بمقبرة توت عنخ آمون” في كتاب يصدر قريبًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي صفحة الإبداع نقرأ نقرأ قصيدتين لد. نجاة علي بعنوان: “تلك موسيقى التي تتسلل للضوء" و"هذا العدم لا يثير رهبتي”، والقصص القصيرة: “قلوب على الجدران” لإسلام الحادي، و"باقة ورد" لأشرف أيوب معوض، و"وحش من كتاب الأساطير" لمراد ناجح عزيز، و"ابتسامة حزينة على شفاة صغيرة" لد. حارص عمار النقيب.

وفي صفحة رؤى يقدم د. رضا عبد الرحيم قراءة في كتاب "الذئب التائه" من تأليف أحمد سراج، والفائز بجائزة محمد سلماوي للنص المسرحي. ويكتب روبير فارس: "العذراء وميلاد المسيح بين الشعر الجاهلي والروايات الألمانية"، ويكتب عبد العزيز السباعي: "السير في زفة الجنة"، ويكتب الإعلامي فهمي عمر: “ميرفت رجب وتكريم مستحق”.

واستكمالا لتغطية “القاهرة” للدورة 33 من صالون الشباب، نقرأ في صفحة الفن التشكيلي،"رؤيتان حول الصالون"، حيث يكتب الفنان صلاح بيصار: "دروة متواضعة تفتقد لروح المغامرة.. وتفوق الخزف والجرافيك"، بينما يكتب د. خالد البغدادي: «صالون الشباب وغياب الدهشة".

وعلى صفحات الفن، ومع انطلاق الموسم السينمائي لإجازة منتصف العام الدراسي، يكتب الناقد أسامة عبد الفتاح: «استمرار الاتجاه شرقًا.. وسيطرة كوميدية مبررة». بينما يستعيد الناقد أحمد شوقي ذكرى السيناريست الكبير وحيد حامد في الذكرى الثانية لوفاته ويكتب: «وحيد حامد وسينما الكرامة». ويكتب الناقد مجدي الطيب: «جائزة إنجاز العمر تنتظر مصافحة الأيقونة أنطوان زد».

وتفتح «القاهرة» ملف المسلسلات القصيرة وتتساءل: ضرورة أم موضة؟ ليجيب عدد من نجوم الدراما والفن هم: الفنانات ريهام عبد الغفور، ورانيا يوسف، وناهد السباعي، والمخرج يسري نصر الله، والمنتج جمال العدل، والمؤلف محمد هشام عبية، والناقدتان علا الشافعي وحنان شومان.

وبالتزامن مع عرض أفلامه المرممة، نقرأ حوارًا مع المخرج الكبير خيري بشارة الذي يؤكد: «المسلسلات تتصدر المشهد والسينما ستنتصر على الأزمات».

كما تستعرض القاهرة تفاصيل وقصص مسرحيات 2023، كما تقدم كافة التفاصيل عن انطلاق مباردة «تِقدر» لإحياء المسرح المدرسي. وتكتب الناقدة أمنية طلعت عن عرض «حتشبسوت» «إعلان صريح لمولد دويتو فني يجمع بين كريمة وزناتي».

ويتحدث أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» لـ «القاهرة»: وهم المخرج مجدي الهواري، والفنانون: كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، والنجم الكوميدي هشام إسماعيل.

وبعد حصولهما على عدد من الجوائز في مهرجانات مختلفة نقرأ حوارات مع: ناهد نصر مخرجة فيلم «درامز»، ومهند الكاشف مخرج فيلم «قهوة فريال».

وفي الصفحة الأخيرة نذهب في رحلة إلى محافظة سوهاج: «بلد العلم والفن والحكايات».

ويستكمل د. هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة «القاهرة» سلسلة مقالاته عن الهوية، فيكتب مقاله الجديد بعنوان: «كليوباترا في الجزائر».

بالإضافة إلى أجندة القاهرة الأسبوعية التي نتعرف من خلالها على أبرز الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية على مدار الأسبوع.

لوحة الغلاف للفنانة أمل نصر من معرض «غرب مصر» في مركز الجزيرة للفنون.