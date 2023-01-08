الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محافظ كفر الشيخ يكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس السيئ

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حقيقة تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن كفر الشيخ محافظة ساحلية، والمراكز الساحلية تتعرض لموجات مضطربة من الطقس، وسرعة الرياح، وسقوط أمطار متوسطة لغزيرة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة.

ولفت إلى أن  آخر موجة أمطار كانت من 24 ساعة، ومن المتوقع حدوث موجة جديدة، لكن لا يوجد تعطيل للدراسة، والكل يريد مواصلة الحياة.

من ناحية أخرى كشف محافظ كفر الشيخ، تفاصيل افتتاحات معارض أهلاً رمضان، مؤكدًا أنه يتم توفير السلع الأساسية في المعارض، وهي البيض والسكر والأرز والدقيق، والخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك، بتخفيضات تبدأ من 10% وتصل لـ 30%، مع تأكيد تنفيذ  قرار تطبيق الإعلان عن الأسعار.

وأشار إلى شن حملات يومية لضبط المخالفات، وأبرز المخالفات كان حجب السلع عن الأسواق، بقصد رفع سعرها.

كفر الشيخ الامطار الأرصاد الدراسة تعطيل الدراسة

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