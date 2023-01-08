الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث انهيار منزل بحى غرب واستمرار جهود البحث عن مفقودين

مصابي انهيار منزل
مصابي انهيار منزل

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأحد، مصابي حادث انهيار منزل بحى غرب والذين تم نقلهم لمستشفي الإيمان العام لاستكمال العلاج، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدة العاجلة لهم.

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وأصدر توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، وتوجيه كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين بمستشفى أسيوط العام حتى استلام جثث ذويهم.

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رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى الإيمان العام.

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واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد 2 حالة من المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج وخروج أخرى تماثلت للشفاء، معلنًا تقديم الدعم لهم ولأسرهم على تجاوز الأزمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

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كما نعى محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم، مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

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اتخاذ كافة الإجراءات استكمال العلاج إصابات متفرقة البحث عن مفقودين الدكتور محمد زين الدين حافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قوات الحماية المدنية مستشفى الإيمان العام

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وائل لطفي

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